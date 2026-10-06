Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

CIUDAD. Segunda jornada de juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Comienzan a declarar los testigos del hecho

Damián Reifenstuel, el principal apuntado, se declaró inocente durante el inicio del juicio. Para Fiscalía, los tres son “igualmente responsables”.

Justicia por Ivana Garcilazo Rosario-04/09/2024
Justicia por Ivana Garcilazo Rosario-04/09/2024 Justicia por Ivana Garcilazo Rosario-04/09/2024

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El recorrido por 20 años históricos

Los 10 momentos de Messi en la Selección, de la despedida al regreso para ser campeón

Declaraciones del gobernador de Santa Cruz

Claudio Vidal: “Dijimos que íbamos a poner de pie la actividad petrolera y lo estamos haciendo”

Los detalles del incidente

El responsable del intento de accidente del vuelo de FlyDubai dijo que “quería vengar a Gaza”

Ordenan que Milei gire los fondos

La Justicia declaró la inconstitucionalidad del decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

Exclusivo para

Se presentaron en Niceto Club

Chapterhouse, el ruido que no envejece

Por Yumber Vera Rojas
La economía dual, en pleno funcionamiento

Dos tercios de las importaciones RIGI se solapan con la industria nacional

Por Javier Lewkowicz
Convocaron a representantes del Episcopado

Discapacidad: el Gobierno busca tender puentes con la Iglesia antes de la visita del Papa

Los planteos de Odarda, Pichetto y Massot

Crece la presión sobre la Corte para evitar la extranjerización de la tierra

Por Irina Hauser

El País

Ordenan que Milei gire los fondos

La Justicia declaró la inconstitucionalidad del decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

La soberanía según el vocero de Milei

El Gobierno cierra filas contra la ley de Tierras y en defensa del DNU 70/23

Las otras víctimas de Pinochet

Una alianza con Abuelas para la búsqueda de bebés apropiados en Chile

Por Manuel Barrientos
“Mucha volatilidad”

Caputo sumó al Papa a su lista de excusas por la situación económica

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de octubre de 2026

Producción automotriz

Acumula una caída del 16,9% en el año

La economía dual, en pleno funcionamiento

Dos tercios de las importaciones RIGI se solapan con la industria nacional

Por Javier Lewkowicz
Rebote en los mercados por el resultado de la elección en Brasil

Indicadores locales con cautela

Sociedad

Declaraciones del gobernador de Santa Cruz

Claudio Vidal: “Dijimos que íbamos a poner de pie la actividad petrolera y lo estamos haciendo”

Los detalles del incidente

El responsable del intento de accidente del vuelo de FlyDubai dijo que “quería vengar a Gaza”

Alarma por un presunto brote en Rusia

Peste neumónica: especialistas del Clínicas explican qué es y cuáles son sus riesgos

Allanaron su casa y secuestraron un arma

Un vecino de un country de Nordelta es investigado por disparar contra cinco carpinchos

Deportes

El recorrido por 20 años históricos

Los 10 momentos de Messi en la Selección, de la despedida al regreso para ser campeón

El arte de hacer felices no solo a los argentinos

Messimanía en China: la devoción por el 10 en medio de su despedida de la Selección

Por Celeste del Bianco
El serbio de 39 años se consagró por séptima vez en Beijing

Novak Djokovic, otra vez campeón: “Este título significa mucho más que un trofeo”

Por Pablo Amalfitano
Hora, trasmisión por TV y los detalles del show y el Fan Fest

Messi se despide de la Selección: el partido contra Benín y la fiesta en el Monumental