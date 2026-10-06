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MIRÁ
Portada
Rosario|12
La Cámara Federal de Casación Penal dio vuelta un fallo que había suspendido la causa
Vía libre a un juicio oral contra el exjuez Bailaque
El exjuez federal enfrenta acusaciones en tres procesos.
Marcelo Bailaque enfrenta tres causas por hechos que cometió cuando era juez federal.
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Rosario
Justicia
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