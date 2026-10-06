Volver a casa

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Messi se despide de la Selección: el partido contra Benín y la fiesta en el Monumental
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Buenos Aires|12
Se realizará una muestra artística en la Casa Curutchet de La Plata para homenajear a su arquitecto
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06 de octubre de 2026 - 20:48
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