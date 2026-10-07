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Rosario|12

SANTA FE. Desde 2024 volvieron a la fuerza más de 80 policías en retiro

¿Para qué necesita policías retirados un plan de seguridad exitoso?

El Gobierno anunció nueva convocatoria a viejos uniformados. El diputado Del Frade duda sobre su desempeño.

El gobierno provincial convoca a policías retirados para custodiar los espacios públicos.

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