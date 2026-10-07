“Que se calle el decorado”: Carignano cruzó al oficialismo por el “pasaporte dorado”

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La diputada de Unión por la Patria cuestionó el programa de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno y denunció vínculos con un estudio británico.
07 de octubre de 2026 - 21:55
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"¿De qué soberanía hablan?"
Florencia Carignano, diputada de Unión por la Patria, durante la comisión de Diputados.
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