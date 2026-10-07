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El País

Gritos e interrupciones de los legisladores de LLA

“Que se calle el decorado”: Carignano cruzó al oficialismo por el “pasaporte dorado”

La diputada de Unión por la Patria cuestionó el programa de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno y denunció vínculos con un estudio británico.

"¿De qué soberanía hablan?" Florencia Carignano, diputada de Unión por la Patria, durante la comisión de Diputados. Capturas de Video

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Hubo protestas en contra del premier Benjamín Netanyahu

Israel recordó a las víctimas del ataque de Hamas

Se acentúa el freno de la obra pública y privada

La construcción sigue en caída

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Economía

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Desplome mensual e interanual por estacionalidad

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Avanza el modelo de la precarización del empleo

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