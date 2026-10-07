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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 7 de octubre de 2026
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MIRÁ
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Córdoba|12
Más de la mitad de las unidades que se producirán en la planta de la Capital provincial serán exportadas
Renault presentó en Córdoba su nueva pickup y Llaryora pidió cuidar a la industria
El gobernador sostuvo que “Córdoba acompaña el esfuerzo de sus industrias” y pidió por una Ley de Autopartes “para que el ecosistema autopartista” de la provincia pueda ser más competitivo.
07 de octubre de 2026 - 13:10
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El gobernador de Córdoba Martín Llaryora durante la presentación de la pickup Niagara en la planta de Santa Isabel, en la ciudad de Córdoba.
gobierno de córdoba
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Córdoba
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