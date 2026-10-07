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Rosario|12

Volver a las casas alpinas. Una historia de militancia, insilio y ausencia, un libro de Alfredo Hoffman

Una historia de insilio para contar lo que todavía falta

La protagonista del libro atravesó la dictadura de ciudad en ciudad, para terminar en un convento de la provincia de Buenos Aires. El sábado, a las 20, se presenta en la Feria del Libro.

Alfredo Hoffman, autor de Volver a las casas alpinas El escritor y periodista de Concordia escribió sobre el insilio de Graciela Vanzán. Gentileza -

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