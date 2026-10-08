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Cultura

Dirigida por Elegance Bratton

“A cualquier precio”, Misisipi otra vez en llamas

Sobre el escenario de la segregación racial de los años ‘60, la película pone el foco en el asesinato de un dirigente afroamericano.

Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II, los protagonistas. ELI ADE

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REGIÓN. El viernes habrá una manifestación frente a la empresa en Puerto General San Martín

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Por Sergio Zabalza
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Una cautelar en defensa del relevamiento de tierras

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La euforia en el mercado accionario por el resultado electoral en Brasil duró apenas una jornada

Se revirtió el repunte bursátil

T&K en el Teatro Vorterix: Disfrutá su única presentación del año en CABA

El País

Apuntan al intento de "concentrar poder" del Gobierno

Tensos cruces entre oficialismo y oposición por el proyecto de Defensa de Soberanía

La protesta pacífica de un centenar de estudiantes fue violentamente desalojada por la policía

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Por Karina Micheletto
El diputado dijo que en la última dictadura en Argentina "no hubo genocidio"

El repudio a Benedit tras su defensa a genocidas

Los números para la sesión del 15 de octubre

Votos hay, pero se necesitan más

Por Paula Marussich

Economía

La titular del organismo, Kristalina Georgieva, habló del tema

El FMI alerta por la suba del petróleo

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Baja interanual del 3,2 por ciento, según el Indec. Maquinaria agrícola, uno de los más afectados

Caída de la actividad industrial en agosto

Se acentúa el freno de la obra pública y privada

La construcción sigue en caída

Sociedad

Una actualidad sin ilusión ni porvenir

La deuda con el tiempo y el dinero

Por
Florencia González
Por la Ley de Financiamiento

Se lanzó el spot de la convocatoria a la 5ta. Marcha Federal Universitaria

El GCBA busca endurecer el Código Contravencional

La Ciudad también baja la edad de punibilidad

Por Santiago Brunetto
Con excepciones en proyectos pedagógicos

Buenos Aires aprobó la ley que prohíbe usar el celular en secundarias públicas y privadas

Deportes

Por la fecha 15 del Torneo Clausura

Se confirmó el día y horario del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera

Messi, conmovido hasta las lágrimas

“No te vayas, pensalo una vez más”: la canción que le dedicaron los jugadores a Messi en el micro rumbo al Monumental

El capitán viene con un gran desgaste físico en los últimos días

Leandro Paredes descansaría en la visita de Boca a Instituto

El portugués se expresó en redes

Qué dijo Cristiano Ronaldo tras la despedida de Messi