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Cultura

Su documental “El último desafío: K2 en invierno” está disponible en Apple TV

Amir Bar-Lev y la crónica de un desastre anunciado

El cineasta narró el intento de escalada de la segunda montaña más alta del mundo en 2021, que terminó con la muerte de cinco alpinistas profesionales.

"El último desafío" desnuda los límites del turismo de aventura. Gentileza -

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