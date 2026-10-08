Asumió su tercer mandato con criticas a Javier Milei y levantó la bandera de la unidad para frenar la injusticia social
Fernando Espinoza fue reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios
El intendente de La Matanza seguirá al frente del organismo que agrupa a más de 500 distritos de todo el país. Pidieron una reunión con Milei en búsqueda de torcer el rumbo económico que cierra pymes, deja sin medicamentos a los jubilados y concentra la riqueza en manos de pocos. “Cristina es inocente”, remarcaron.