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Rosario|12

La víctima había pactado la compra de una moto por redes sociales

29 años de prisión por homicidio en Santa Fe

El condenado fue declarado además reincidente por un hecho anterior con la misma modalidad.

Fiscal Estanislao Giavedoni. Imagen Web

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