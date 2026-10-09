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Las12

Encuentro federal por los 20 años de la ESI

La bandera inclaudicable

Acaso en uno de sus momentos más críticos frente al recorte presupuestario y los discursos regionales antiderechos, la discusión por la ESI llega al 39° Encuentro Plurinacional con una llamada urgente por su defensa en las aulas.

La ESI logró poner en palabras los silencios que habitaban en las niñeces y adolescencias. La ESI en riesgo: Javier Milei la desfinanció en un 98,5% Jose Nico. Jose Nico

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