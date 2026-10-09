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Encuentro federal por los 20 años de la ESI
La bandera inclaudicable
Acaso en uno de sus momentos más críticos frente al recorte presupuestario y los discursos regionales antiderechos, la discusión por la ESI llega al 39° Encuentro Plurinacional con una llamada urgente por su defensa en las aulas.
09 de octubre de 2026 - 03:04
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La ESI logró poner en palabras los silencios que habitaban en las niñeces y adolescencias.
La ESI en riesgo: Javier Milei la desfinanció en un 98,5%
Jose Nico. Jose Nico
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