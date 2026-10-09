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Solo cuatro distritos votarían en octubre junto con las presidenciales
Los gobernadores arman su calendario electoral y se despegan de la contienda nacional
La mayoría de los mandatarios busca preservar su poder territorial y arma un calendario electoral separado de la contienda nacional.
09 de octubre de 2026 - 00:55
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