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Cultura

Dirigida por Julián Tagle

“Machado”, el otro lado de la fama

Apelando a archivos propios pero también al acervo televisivo y cinematográfico, el realizador pone el foco en los artistas de su familia, con una mirada nada condescendiente.

Machado
Lejos de las fantasías populares, el film muestra a trabajadores a destajo. Sin Credito

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