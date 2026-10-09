Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Economía
Polémica por las reservas de oro del Banco Central
Pérdida millonaria en coberturas
El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, confirmó que los seguros contratados generaron un rojo de 1.023 millones de dólares.
09 de octubre de 2026 - 20:37
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El Central había respondido el jueves que obtuvo ganancias en oro.
Guadalupe Lombardo
Últimas Noticias
La denuncia que complica al candidato de derecha
Investigan una criptomoneda por recompensar con tokens a quienes promueven el voto por Flávio Bolsonaro
Del Grupo Techint
Nuevo RIGI petrolero para Vaca Muerta
Almirón postergó la definición del once de Central para el domingo
El técnico canaya pide más tiempo
Presentación para que se frene la adjudicación de la licitación
La venta de Aysa, cuestionada en la Justicia
Exclusivo para
Polémica por las reservas de oro del Banco Central
Pérdida millonaria en coberturas
Entre pases de factura y respaldo al proyecto libertario
Milei y Bullrich fingen unidad, pero ella le avisó que seguirá marcando diferencias
La ganadora del Nobel de la Paz 2026
Israel acusó a Navi Pillay de “demonizar” a su país y mentir sobre el genocidio en Gaza
La columna de Esther Díaz
¡Viva la hibris, carajo!
Por
Esther Díaz
El País
Entre pases de factura y respaldo al proyecto libertario
Milei y Bullrich fingen unidad, pero ella le avisó que seguirá marcando diferencias
Agustín Caulo, el vínculo formal de la Rosada con la Iglesia
El activista antiderechos que Milei puso a cargo de la visita del Papa
Por
Luciana Bertoia
Qué hay detrás de la cautelar que dictó el máximo tribunal
La maniobra que dejó al desnudo a la Corte: los entretelones, la interna y las claves del fallo sobre la Ley de Tierras
Por
Irina Hauser
El Presidente se empeña en ir contra la educación
Milei cumplió su amenaza y apeló la Ley de Financiamiento Universitario
Economía
Del Grupo Techint
Nuevo RIGI petrolero para Vaca Muerta
Un banco suizo advirtió sobre el programa económico
El costo del ajuste en cuestión
Polémica por las reservas de oro del Banco Central
Pérdida millonaria en coberturas
Escapada del 12 de octubre
Viajar cuesta más
Sociedad
Protesta patronal en el centro porteño
Un boleto a 2 mil pesos y más subsidios: empresas de colectivo reclamaron un aumento de tarifas
Violencia digital
“Porn deepfakes”: allanaron casas y secuestraron celulares de alumnos de la escuela de Lomas
El ex NBA quiere hacer un negocio inmobiliario
La comunidad mapuche salió beneficiada por un fallo contra Manu Ginóbili por un terreno en Villa La Angostura
Se agrava el fenómeno los "porn deepfakes" entre menores
Violencia digital: investigan si alumnos de un colegio de Ituzaingó alteraron y difundieron fotos de sus compañeras
Deportes
Con la obligación de ganar para volver a los puestos de play-offs
Liga Profesional: River recibe al colista Estudiantes de Río Cuarto
Por la fecha 12º de la Zona A
Instituto vs Boca hoy en vivo por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones
Gran victoria de los dirigidos por el Colorado Sava
Liga Profesional: Sarmiento ganó y hundió más al urgido Aldosivi
El argentino venció al ruso Roman Safiullin
Cerúndolo avanzó a la tercera ronda en Shanghai