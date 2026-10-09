Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

El DT Insúa se quedará con un delantero menos

San Lorenzo se desangra: Reali se va para Independiente Rivadavia

El jugador irá a préstamo hasta diciembre de 2027; la Lepra mendocina tendrá una opción para quedarse con su pase de 1,5 millón de dólares.

FOTOBAIRES Matias Reali San Lorenzo
San Lorenzo. Matías Reali volverá a Mendoza. FOTOBAIRES

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El productor y DJ estadounidense vuelve a la Harsh, a un año de su recordado set en la misma fiesta

Umru: “La música electrónica surgió de grupos marginados y debo ser respetuoso con esas raíces”

Por Yumber Vera Rojas
Los docentes y estudiantes no saben qué pasará con su futuro luego de la mudanza a Marcos Paz

Piden que siga la educación a los preso del Penal de Devoto

Por Santiago Brunetto
Luego de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la exjueza del tribunal Navi Pillay

Ocho países europeos y aliados de EE.UU. rechazaron las sanciones de Trump a la CPI

Según un informe de la FIFA

Argentina fue la selección más atacada en las redes sociales durante el Mundial 2026

Exclusivo para

Polémica por las reservas de oro del Banco Central

Pérdida millonaria en coberturas

Entre pases de factura y respaldo al proyecto libertario

Milei y Bullrich fingen unidad, pero ella le avisó que seguirá marcando diferencias

La ganadora del Nobel de la Paz 2026

Israel acusó a Navi Pillay de “demonizar” a su país y mentir sobre el genocidio en Gaza

La columna de Esther Díaz

¡Viva la hibris, carajo!

Por Esther Díaz

El País

Entre pases de factura y respaldo al proyecto libertario

Milei y Bullrich fingen unidad, pero ella le avisó que seguirá marcando diferencias

Agustín Caulo, el vínculo formal de la Rosada con la Iglesia

El activista antiderechos que Milei puso a cargo de la visita del Papa

Por Luciana Bertoia
Qué hay detrás de la cautelar que dictó el máximo tribunal

La maniobra que dejó al desnudo a la Corte: los entretelones, la interna y las claves del fallo sobre la Ley de Tierras

Por Irina Hauser
El Presidente se empeña en ir contra la educación

Milei cumplió su amenaza y apeló la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

Del Grupo Techint

Nuevo RIGI petrolero para Vaca Muerta

Un banco suizo advirtió sobre el programa económico

El costo del ajuste en cuestión

Polémica por las reservas de oro del Banco Central

Pérdida millonaria en coberturas

Escapada del 12 de octubre

Viajar cuesta más

Sociedad

Los docentes y estudiantes no saben qué pasará con su futuro luego de la mudanza a Marcos Paz

Piden que siga la educación a los preso del Penal de Devoto

Por Santiago Brunetto
Le pedían dinero por no difundirlas

Una mujer policía de San Luis denunció que su ex divulgó sus fotos íntimas y la extorsionó

Consideraban que el estudio habría sido elaborado previamente

Rechazaron la nulidad pedida por la defensa del Pity Álvarez de la pericia interdisciplinaria

Protesta patronal en el centro porteño

Un boleto a 2 mil pesos y más subsidios: empresas de colectivo reclamaron un aumento de tarifas

Deportes

Según un informe de la FIFA

Argentina fue la selección más atacada en las redes sociales durante el Mundial 2026

Por la fecha 12º de la Zona A

Instituto vs Boca hoy en vivo por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto

El DT Insúa se quedará con un delantero menos

San Lorenzo se desangra: Reali se va para Independiente Rivadavia

La intervención de Chiqui Tapia posibilitó la transferencia

Rojo gestionó con la AFA y destrabó su llegada a Estudiantes