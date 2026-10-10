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Iba 11º en la carrera sprint en Singapur

Colapinto tras el abandono: “Era una buena oportunidad”

Una pérdida de potencia en su Alpine lo obligó a dejar la competencia, que ganó Max Verstappen. “Ojalá hagamos un par de cambios buenos y estemos bien para la clasificación”, dijo el argentino.

Colapinto en acción en Singapur. ALBERTO VIMERCATI. AFP

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