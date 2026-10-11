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Ataque de furia de un tenista en el Masters 1000 de Shanghái
Alexander Bublik sufrió un corte en el brazo derecho que comenzó a sangrar, por lo que debió solicitar asistencia médica al juez de silla, John Blom.
11 de octubre de 2026 - 23:36
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Alexander Bublik
protagonizó un ataque de furia durante su partido contra Brandon Nakashima en el Masters 1000 de Shanghai.
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