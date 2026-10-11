Cultivos: la campaña gruesa en Córdoba arranca con buenas perspectivas de rentabilidad

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zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 10: Tras 20 años de negociaciones, la Argentina alcanzó un acuerdo con China para exportar harina de soja a ese país, anunció hoy el presidente Mauricio Macri, quien calificó de "histórico" el convenio con el gigante asiático. Foto NAzzzz

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