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Las experiencias de cuatro vecinas de Ituzaingó, Claypole y Quilmes
Las historias de adultos mayores bonaerenses que aprenden a manejar la tecnología
Desde utilizar aplicaciones bancarias hasta prevenir estafas virtuales, personas mayores de distintos municipios encuentran nuevas herramientas para desenvolverse sin depender de familiares.
Adultos mayores bonaerenses aprenden a manejar la tecnología
Ministerio de Desarrollo Bonaerense
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