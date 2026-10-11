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El equipo de Almirón da pelea en el Grupo B y en la tabla anual

Liga Profesional: Central fue intratable y goleó a Independiente Rivadavia

Con doblete de Di María (uno de penal) y aportes de Campaz, Copetti y el eterno Ruben, el triunfo rosarino fue inapelable.

Goleada 5-0. El festejo fue total en el Gigante de Arroyito. Sebastián Granata

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