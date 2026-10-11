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Logró ante su gente el primer triunfo del DT Insúa desde su regreso

Liga Profesional: San Lorenzo batió a Riestra y fue un desahogo

Con un gran tanto de Rodríguez Pagano en el complemento, el Ciclón consiguió sumar de a tres en el Bajo Flores ante un duro Malevo.

San Lorenzo Riestra
Torneo Clausura. Rodríguez Pagano ya facturó y lo celebra todo San Lorenzo. Julio Martin Mancini

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