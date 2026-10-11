Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Laura Cukierman presenta "La forma del derrumbe" en la Feria Internacional del Libro de Rosario

Novela sobre el derrumbe familiar

El libro que se presenta este domingo 11 de octubre, a las 16, en la sala Beatriz Guido indaga en lo que vive la madre de un joven detenido.

Laura Cukierman
Laura Cukierman Laura Cukierman presenta La forma del derrumbe. Jorge Larrosa

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La atención en salud mental y consumos problemáticos, una relación compleja también en Santa Fe

En salud mental, el encierro no cura y el ajuste enferma

Por Luis Bastús
A menos de un mes de su visita a Argentina

El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón

Siete días

En un mar de desconfianza

Por Leo Ricciardino
El arte de scrollear la memoria

Mercedes Reincke: “Escribo para que la novela se vea en el cine de los párpados”

Por Ines Hayes

Exclusivo para

Aportes para una ley de Educación Digital Integral

Redes sociales e IA en el aula: ¿concientizar o prohibir?

Por
Carlos Andujar
Apuestas deportivas y morosidad familiar

El juego online, presente en la elección de Brasil

Por Diego Rubinzal
SERIES "Al este del Edén", una nueva adaptación de la novela de Steinbeck

Entre dos guerras

Por Diego Brodersen
Colapinto fue uno de los nueve pilotos que abandonaron la carrera

Una Sprint caótica en Singapur

Por Malva Marani

El País

La controversia por la Ley de Tierras volvió a poner a los supremos bajo la lupa

El enigma de la Corte Suprema: Trabaja a pedido, son ególatras o solo torpes

Por Irina Hauser
Encuentro en la Facultad de Periodismo de la UNLP

Gisela Marziotta pidió “organizar a la militancia para volver a tener un gobierno peronista en la Casa Rosada”

Los agravios al islam defendidos por Milei y el Departamento de Estado

Discursos de odio e interna de gobierno

Por Karina Micheletto
Con la mirada puesta en las elecciones 2027

La Libertad Avanza dibuja su mapa de alianzas y estrategias en las provincias

Por
Analía Argento

Economía

Milei se ata al dólar quieto, las baratijas y las privatizaciones, mientras la economía cae

La crisis económica del “Menem trucho”

Por Leandro Renou
Insolita valuacion de Aysa, Belgrano CArgas y Nucleoelectrica

Privatizaciones en el banquillo

Por Raúl Dellatorre

Las razones económicas de la Corte

Por Hernán Letcher
Milei, entre las presiones para entregar su plan y su ministro y los riesgos de jugarse un pleno

Caputo se hunde con la economía de los dos dígitos (de caída)

Por David Cufré

Sociedad

A menos de un mes de su visita a Argentina

El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón

Jornada cubierta de nubes en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 11 de octubre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de octubre

La vida color de rosa... estaba a nombre de sus maridos

Cuando se termina el sueño tradwife

Por Dolores Curia

Deportes

En el circuito callejero de Marina Bay

Franco Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Singapur: la carrera, minuto a minuto

Entretenida igualdad 2-2 entre santiagueños y platenses

Torneo Clausura: Empate a puro gol entre Central Córdoba y Estudiantes

Francisco Cerúndolo, el único que continúa, juega este domingo

Pleno de derrotas para la Legión en Shanghai

El Taladro le ganó 2-1 a un infortunado Tugree

Torneo Clausura: Banfield se llevó un premio grande de Victoria