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Central estuvo de festejo toda la tarde y goleó a Independiente Rivadavia 5 a 0
Una fiesta interminable en Arroyito
El equipo salió al campo de juego con la Supercopa Internacional y lo celebró con una espectacular goleada ante el primero de la tabla anual
12 de octubre de 2026 - 03:08
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Central goleó por 5 a 0 a Independiente de Rivadavia en Arroyito
Sebastián Granata
Temas en esta nota:
Rosario
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