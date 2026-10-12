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Caputo viaja al Fondo Monetario
12 de octubre de 2026 - 22:40
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Luis Caputo
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 28:El primer desafió del 2026 para el ministro de Economía, Luis Caputo, será afrontar los USD 4.225 millones que tiene en concepto de vencimientos de deuda externa dentro de dos semanas, el 9 de enero, cifra para la cual faltan conseguir USD 2.400 millones. FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO
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