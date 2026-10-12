Cerca, a un año de cerca

Lula da Silva encabeza acto de campaña en São Miguel Paulista

AME695. SÃO PAULO (BRASIL), 26/09/2026.- El presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c-d), el candidato al Gobierno de São Paulo, Fernando Haddad (c-i) y las candidatas al senado, Simone Tebet (i) y Marina Silva (d), saludan a sus simpatizantes durante un acto de campaña este sábado en el barrio São Miguel Paulista, en la zona este de la ciudad de São Paulo (Brasil). EFE/ Sebastião Moreira

Sebastiao Moreira. EFE