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Rosario|12

Comunicado de Ammar ante un nuevo femicidio en Rosario

“La violencia machista también se lleva la vida de nuestras compañeras”

Desde la organización repudiaron el hecho y reclamaron Justicia. Fue detenido un expolicía de 37 años.

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