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Pampa del Leoncito: dañó con su 4x4 un área protegida, lo multaron y se niega a pagar

Ingresó al lugar con su camioneta sin autorización y dejó huellas de hasta 8 centímetros de profundidad en el suelo barroso. Los expertos estiman que las marcas tardarán 80 años en desaparecer.

Pampa del Leoncito Una camioneta 4x4 provocó daños en un área restringida de Pampa del Leoncito, San Juan captura video

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