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Rosario|12
Pullaro resaltó la propensión vocacional de los 88 policías retirados que decidieron volver
Reincorporación de policías: ¿Vocación de servicio o crisis de ingresos?
En una semana se inscribieron 240 retirados para volver a la fuerza. Lo que ingresen duplicarán sus haberes.
El gobernador Pullaro reconoce a policías reincorporados.
Gobierno de la provincia de Santa Fe
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