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Informe sobre ejecución presupuestaria del CEPA
El ajuste sobre áreas sociales
La incidencia de los servicios de la deuda pública creció al 11% del gasto total de la administración nacional
13 de octubre de 2026 - 23:38
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