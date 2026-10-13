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Rosario|12

Santa Fe registra la segunda tasa más alta de femicidios del país

El departamento Rosario concentra el 54% de los femicidios de la provincia

Los datos se desprenden del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti. Sostienen que es “el reflejo de una estructura violenta que se sostiene mes a mes”.

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