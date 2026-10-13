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Buenos Aires|12

El Centro de Estudios Para la Soberanía Popular Mariano Moreno publicó el monitor de precios del AMBA de septiembre

Fuertes aumentos en verduras y frutas en el conurbano

El contenido del trabajo complementa los datos del IPC. Mide el comportamiento de los precios por categoría, tipo de marca y cadena.

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Los rubros verduras (4,4) y frutas (3,8) encabezan el ranking de aumentos de precios del mes de septiembre. Bernardino Avila

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