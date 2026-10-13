Nace en Bolivia la CIMA, una coalición de movimientos sociales contra el Escudo de las Américas

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La creación de la Coordinación Internacionalista de los Movimientos sociales Antimperialista del Abya Yala fue ratificada en Cochabamba tras una reunión de la Runasur encabezada por Evo Morales.
13 de octubre de 2026 - 10:58
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Evo Morales encabezó la reunión de la Runasur en Cochabamba
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