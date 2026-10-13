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Buenos Aires|12

Festival Iberoamericano de Teatro en Mar del Plata

Nueve obras, cinco países, cuatro días

Del jueves 15 al domingo 18 de octubre, la edición 25 de la “Cumbre de las Américas” reúne en el Auditorium y La Bancaria producciones de Argentina, México, Colombia, Uruguay y Estados Unidos.

Con la participación de compañías y artistas provenientes de Argentina, México, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. Prensa -

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