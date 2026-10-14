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Economía
Datos oficiales confirman la retracción económica en la gestión Milei
Caen el empleo registrado y el consumo masivo
Se perdieron 265.765 puestos laborales privados desde noviembre de 2023. La menor disponibilidad de ingresos provocó diez mermas consecutivas del gasto familiar.
14 de octubre de 2026 - 21:42
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La contracción del empleo registrado acumulada 14 meses consecutivos.
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