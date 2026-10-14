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Rosario|12

Estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario radicalizan el reclamo por el financiamiento universitario

Humanidades y Ciencia Política, tomadas por 24 horas

Las asambleas estudiantiles resolvieron ocupar las dos facultades hasta este miércoles, cuando volverán a reunirse para decidir cómo continuar.

Estudiantes de Ciencia Política decidieron tomar la Facultad por 24 horas. Andres Macera

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