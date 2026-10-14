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MIRÁ
Portada
Radio 750
La explicación de los especialistas
Inflación de Milei: ¿el 1,9 % de septiembre es el piso de un modelo agotado?
El director de la consultora LCG, Javier Okseniuk, explicó por Radio 750 qué escenarios se abren sobre la evolución del índice de precios a futuro.
14 de octubre de 2026 - 14:41
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