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Sociedad

Por tener un químico riesgoso para la salud

Prohíben la venta de juguetes tipo “Squishy” importados de China

La medida alcanza a productos de la marca Pinch Family, en los que se detectaron niveles excesivos de DEHP, un ftalato restringido en productos infantiles.

El Gobierno prohibió la venta de juguetes squeezy importados de China y ordenó su destrucción. Redes Sociales

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