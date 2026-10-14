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Rosario|12
Una invitación particular para la sesión de este jueves en el Congreso
El recordatorio de Ciudad Futura para diputados nacionales: “Traigan su voto y ganas de laburar”
Desde el espacio lanzaron una web que permite escribirle a los legisladores para que no falten a una sesión donde se debatirán temas claves.
14 de octubre de 2026 - 12:59
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