Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Loa diputados provinciales discuten los nuevos instrumentos en Seguridad que pretende Pullaro para Santa Fe

Uno poco más de mano dura es la “novedad” en debate

El juicio en ausencia y la ampliación de facultades para los fiscales son los puntos en debate.

Por Leo Ricciardino
Diputado Martín Rosúa El radical Martín Rosúa encabeza las negociaciones en la Cámara de Diputados Gentileza -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Aniversario y Cultura

Córdoba celebra cuatro décadas de su Feria del Libro con una edición histórica que cruza memoria, literatura y presencia internacional

Encuentro “La ficción se pregunta”

La industria audiovisual argentina se junta para sortear la crisis

Por Emanuel Respighi
Presenta su obra "Mamá, soy un idiota"

Darío Sztajnszrajber y la muerte de su madre: “Nos amábamos y nos matábamos al mismo tiempo”

El nuevo proyecto de leyes de seguridad de Pullaro en Santa Fe es "un retroceso democrático"

Restringir garantías en un estado policial

Por
Carlos del Frade*

Exclusivo para

Es su 19° viaje desde que asumió y el quinto este año

Milei, otra vez en Estados Unidos y con una agenda irrelevante

Nueva amenaza de ciberseguridad

Anthropic advierte sobre la propagación de “gusanos” de IA en dispositivos inteligentes

Pese a su apoyo parlamentario, Santa Fe recibió mucho menos que otras provincias en ATN

El apoyo de Santa Fe a Milei no vuelve en aportes del tesoro

Por Luciano Couso
La inteligencia artificial se filtra en la producción literaria

Un estudio revela el porcentaje de contenido generado por IA en libros de gran éxito comercial

El País

Lo decidió el juez Martín Cormick

El Gobierno deberá pagar una multa por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Por Luciana Bertoia
Los supremos se asoman a un nuevo vendaval

La Corte ya analiza el protocolo que puede favorecer la domiciliaria de los represores

Por Luciana Bertoia
Es su 19° viaje desde que asumió y el quinto este año

Milei, otra vez en Estados Unidos y con una agenda irrelevante

La salud del Papa

León XIV se recupera “según lo esperado”: recibió fisioterapia, caminó por su habitación y reanudó su alimentación

Economía

Datos oficiales

Desde que asumió Milei, se perdieron más de 370 mil puestos de trabajo registrados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 14 de octubre de 2026

Informe sobre ejecución presupuestaria del CEPA

El ajuste sobre áreas sociales

Proyeción de FIEL

Crecimiento menor al 1,5%

Sociedad

Se espera una movilización contundente

“Sin financiamiento no hay ciencia ni educación”: el video de la UBA para convocar a la Marcha Universitaria

A casi seis años de su deceso

Continúan los alegatos en el juicio por la muerte de Maradona: exponen los abogados Jurado y Burlando

Por tener un químico riesgoso para la salud

Prohíben la venta de juguetes tipo “Squishy” importados de China

Inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 14 de octubre

Deportes

El argentino había criticado el mercado de pases

El Manchester United sancionará a Lisandro Martínez

Se vienen tres fechas en territorio americano

Comienza la etapa americana de la Fórmula 1: cuánto cuesta ver a Colapinto en Brasil

Una vida de película

“Locomotora” Castro, el busca roña de Caleta Olivia que alcanzó la gloria y nunca abandonó la solidaridad

Para defender el título mundial en 1994

El histórico nocaut de Roña Castro en su pelea contra John David Jackson