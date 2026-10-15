Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de octubre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
Rosario|12
Confluirán en la Plaza San Martín con la Marcha Federal Universitaria
Discapacidad: organizaciones van por la prórroga de la emergencia y se suman a la jornada de reclamos
Exigen que el Congreso apruebe en la sesión de este jueves la extensión de la emergencia para el sector. Sostienen que los prestadores se encuentran “en una situación de precariedad absoluta”.
15 de octubre de 2026 - 13:18
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Discapacidad
Gentileza -
Temas en esta nota:
Rosario
Discapacidad
Últimas Noticias
Dunhuang, en medio del desierto de Gobi
La ciudad de China que solo utiliza energía renovable
Por
Celeste del Bianco
Confluirán en la Plaza San Martín con la Marcha Federal Universitaria
Discapacidad: organizaciones van por la prórroga de la emergencia y se suman a la jornada de reclamos
Fallo del Tribunal del Trabajo N° 4 de la capital bonaerense
Un tribunal de La Plata declaró inconstitucional el capítulo laboral del DNU 70/23
Por
Victoria Gertz
Arranca la etapa final del campeonato
Comienza la 13° fecha del Torneo Clausura: clásico de Avellaneda, tabla anual y descenso
Exclusivo para
Salud mental en crisis
La época de los tóxicos
Por
Clara Schor Landman
Admitió la necesidad de recurrir al swap chino para cubrir vencimientos
El flanco débil de Caputo, refinanciar la deuda
Se consolida el deterioro del crédito corporativo
Más de 59 mil empresas están en mora
Motivada por los efectos de la guerra contra Irán
La inflación de Estados Unidos subió a un 3,7% interanual
El País
Dunhuang, en medio del desierto de Gobi
La ciudad de China que solo utiliza energía renovable
Por
Celeste del Bianco
El oficialismo firmó un dictamen para restituir la Ley de Tierras del kirchnerismo
La maniobra desesperada del Gobierno para salvar el megaDNU
Por
Paula Marussich
Definirá el caso un juez federal que asumió hace dos meses.
La causa de la ley de tierras se define en Bariloche
Por
Irina Hauser
Eliminaron la repartición que Belén Agudiez tuvo a cargo
Disolvieron la Subsecretaría del escándalo en Olivos
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de octubre de 2026
Admitió la necesidad de recurrir al swap chino para cubrir vencimientos
El flanco débil de Caputo, refinanciar la deuda
Se consolida el deterioro del crédito corporativo
Más de 59 mil empresas están en mora
El Tesoro renueva la deuda en pesos pero se complica la financiación en dólares
Saltó a 611 puntos el riesgo país
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de octubre
Se abrió una investigación para determinar las causas
Puerto Madryn: encontraron cuatro ballenas muertas en menos de un día
Fernando Burlando cerró los alegatos de la querella
“Diego Armando Maradona fue asesinado”
Educación franciscana para los magistrados bonaerenses
Reglas para que los jueces tengan un “trato humano” ante personas excluidas
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Arranca la etapa final del campeonato
Comienza la 13° fecha del Torneo Clausura: clásico de Avellaneda, tabla anual y descenso
Ell volante sufrió un desgarro de grado 2 el viernes pasado
Boca: Paredes no está descartado y harán el esfuerzo para que juegue un rato en Brasil
Remontada épica contra la Roma en el Olímpico
Champions League: el Real Madrid lo hizo de nuevo
Recibirá este jueves a Flamengo, actual campeón
Libertadores: Estudiantes arranca su sueño rumbo a la final