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Apuran la recuperación del volante

El plan de Boca para que Paredes llegue a la revancha contra Vasco da Gama

El capitán comenzó con un tratamiento que le permita agilizar el regreso y disputar la definición de la serie de Copa Sudamericana en el Maracaná.

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