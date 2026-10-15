El Senado de Brasil aprobó el fin del 6x1, una victoria de Lula a días del balotaje

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El presidente brasileño celebró lo que calificó como una “victoria de la clase trabajadora”. En plena campaña, Flávio Bolsonaro cambió su postura y apoyó sorpresivamente la ley.
15 de octubre de 2026 - 10:35
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ISAAC FONTANA. EFE
Temas en esta nota:
Brasil
Lula Da Silva
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