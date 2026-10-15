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Rosario|12

Entretelones de una sesión caída en Diputados

Esta vez Pullaro arriesgó de veras al acercarse a Milei

Por Leo Ricciardino
Pullaro-Milei El presidente Milei y el gobernador Pullaro, no hablan mucho pero se entienden. Gentileza -

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