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Rosario|12

Imputaron a cinco personas por pertenecer a una red de protección política del juego clandestino

La red que beneficiaba a un empresario del juego y conducía Traferri

La acusación apunta a una presunta asociación ilícita con ramificaciones políticas, comerciales y judiciales, activa entre 2017 y 2021. Entre los imputados está el exdiputado Darío Scataglini.

El exdiputado provincial Darío Scataglini Imagen Web

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