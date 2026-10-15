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El Mundo

La salud del Papa, tras la intervención

León XIV continúa con su recuperación

La Santa Sede informó que “pasó bien” su segunda noche en el Policlínico Gemelli de Roma. Sigue la incertidumbre sobre su viaje a América Latina.

Papa León XIV
Papa León XIV Pope Leo XIV leads a mass at the basilica of St. Augustine in Annaba on the second day of an 11-day apostolic journey to Africa, on April 14, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) ALBERTO PIZZOLI. AFP

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