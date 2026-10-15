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MIRÁ
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El País
Otra provocación antes de la marcha federal
Mientras incumple la ley de financiamiento, el Gobierno vuelve a la carga con las auditorías a las universidades
Les dio 15 días de plazo a las casas de altos estudios para que presenten sus planes de trabajo de 2027 y justifiquen sus presupuestos.
15 de octubre de 2026 - 13:51
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Adrián Pérez
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