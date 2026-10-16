Entrevista a Ileana celotto, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).
“Al día de hoy nos deben un 32% de salario y hay más de 10 mil docentes que ya renunciaron”
Caída de salarios, fuga de investigadores, docentes haciendo Uber y facultades sin presupuestos mínimos. Ileana Celotto radiografía el ahogo económico a las universidades públicas, denuncia un ataque ideológico contra el pensamiento crítico y llama a masificar la protesta en defensa de la educación gratuita.