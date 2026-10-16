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Las12

Entrevista a Ileana celotto, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).

“Al día de hoy nos deben un 32% de salario y hay más de 10 mil docentes que ya renunciaron”

Caída de salarios, fuga de investigadores, docentes haciendo Uber y facultades sin presupuestos mínimos. Ileana Celotto radiografía el ahogo económico a las universidades públicas, denuncia un ataque ideológico contra el pensamiento crítico y llama a masificar la protesta en defensa de la educación gratuita.

Por Estefanía Santoro
Por la educación pública Gala Abramovich

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