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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 16 de octubre de 2026
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Causa Andis: la Justicia amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo
El causa investiga el supuesto pago de coimas en las contrataciones de insumos médicos y ortopédicos, principalmente las realizadas mediante el Programa Incluir Salud.
16 de octubre de 2026 - 15:52
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Karina Milei, Spagnuolo, Javier Milei, Martìn Menen
Karina Milei, Spagnuolo, Javier Milei, Martìn Menen
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Temas en esta nota:
ANDIS
Coimas
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