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Sobreprecios de más de $7 mil millones

Causa Andis: la Justicia amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo

El causa investiga el supuesto pago de coimas en las contrataciones de insumos médicos y ortopédicos, principalmente las realizadas mediante el Programa Incluir Salud.

Karina Milei, Spagnuolo, Javier Milei, Martìn Menen
Karina Milei, Spagnuolo, Javier Milei, Martìn Menen Karina Milei, Spagnuolo, Javier Milei, Martìn Menen Archivo -

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