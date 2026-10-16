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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 16 de octubre
En las efemérides del 16 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
16 de octubre de 2026 - 07:04
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Juan Pablo II comezó su papado el 16 de octubre de 1978.
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